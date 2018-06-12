Gülşehir Entegre Hastanesinin açılışı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde entegre hastanesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Rahmi Ünlübay, tüm ilçe merkezlerine birer entegre tesis yapmak üzere yola çıkıldığını ve tesislerin bitirilmesinin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ünlübay, 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip hastanenin ilçe halkına sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de AK Parti olarak verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, entegre hastanelerin açılışlarının süreceğini kaydetti.

Açıkgöz, "Sağlıkta alanında reform yapan AK Parti kadroları, gece gündüz demeden insanımızın huzuru, sağlığı ve yarınları için çalışıyor. Bu çalışmaların temelinde güçlü irade ve bayrağını, vatanını imanla savunan milletimiz var. Yatırımlarımız devam edecektir." dedi.

Daha sonra açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekreteri Savaş Benli, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi, sağlık personeli, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.





