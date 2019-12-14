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Güdül MHP yönetiminden belediyeye ziyaret
ANKARA (AA)- MHP Güdül İlçe Başkanlığı Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı kamında ziyaret etti. Ziyarette MHP İlçe Başkanı Mehmet Münir Yiğitel ve yönetimi Muzaffer Yalçın ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu....
Genel 14.12.2019, 11:39
ANKARA (AA)- MHP Güdül İlçe Başkanlığı Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı kamında ziyaret etti.
Ziyarette MHP İlçe Başkanı Mehmet Münir Yiğitel ve yönetimi Muzaffer Yalçın ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başkanlığına seçilmesinin akabinde, ilçeye getirdiği yatırımlar ve köylerde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi aktarırken, ilçe merkezinde de belediye binası ve pazar yeri inşaatlarının kısa süre içinde tamamlayarak hizmete almayı planladıklarını kaydetti.
Muzaffer Yalçın, MHP ilçe yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini bildirirken, Münir Yiğitel'e tablo hediye etti.
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