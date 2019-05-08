Guatemala'da cezaevinde ayaklanma

FRAIJANES (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da cezaevinde çıkan ayaklanmada güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 7 mahkum yaşamını yitirdi, 10 mahkum yaralandı.

Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, başkent Guatemala'nın 17 kilometre doğusunda bulunan Frajenes ilindeki yarı açık cezaevinde çıkan ayaklanmaya yapılan müdahalede 7 mahkumun hayatını kaybettiği, 10 mahkumun yaralandığı bildirildi.

Mahkumların, başlattıkları ayaklanmayla cezaevinin kontrolünü 8 saat boyunca ele geçirdiği belirtilen açıklamada, cezaevine sevk edilen bin 500 polis ve askerin yaptığı müdahaleyle durumun yeniden normale döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 900 mahkumun ikamet etmesi için tasarlanan cezaevinde 4 bin 137 mahkumun bulunduğu kaydedildi.



