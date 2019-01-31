GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Hain darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin şubat ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken, açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.



Şubat ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse kamuoyunda önem taşıyan 42 dava görülecek, bu davalarda bin 951 kişi yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 9, örgütün yapılanmasına yönelik ise 33 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 652, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 299 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 4 Şubat'ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Aynı gün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde, bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÖ/PDY’ye aktardığı iddia edilen 37 sanığın ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları öne sürülen 91 sanığın yargılandığı davalar görülecek.

Şubat ayında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanıklı dava Ankara'da, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava ve darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul'da görülmeye devam edilecek.

Ayrıca, İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davalar görülecek.

Şubat ayında görülecek bazı davalar şunlar:

4 Şubat

Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (155 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4-15 Şubat

Saat: 09.30





Dava adı: BDDK çalışanlarının yargılandığı FETÖ davası (37 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 4-6 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: İzmir'deki askeri casuslukta kumpas davası (91 sanıklı)



Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Şubat



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün Ege Bölgesi'nde "Altınşehir" adı ile yeniden yapılanması davası (2 sanıklı)



Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Şubat

Saat: 11.00





5 Şubat

Dava adı: FETÖ'den yargılanan avukatların davası (52 sanıklı)

Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Şubat



Saat: 11.20





Dava adı: FETÖ'nün öğretmen yapılanması davası (16 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Şubat

Saat: 13.30





6 Şubat

Dava adı: Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin dava (3 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Şubat



Saat: 10.00





Dava adı: Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması (77 sanıklı)



Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Şubat



Saat: 10.00









Dava adı: FETÖ'nün mahrem imam yapılanması davası (9 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Şubat



Saat: 10.00





7 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün askeri yapılanma davası (12 sanıklı)



Yer: Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7 Şubat



Saat: 10.30





8 Şubat

Dava adı: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava (28 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 8 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: FETÖ'nün sağlık yapılanması davası (24 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 8 Şubat



Saat: 10.00





11 Şubat

Dava adı: Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin dava (28 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Şubat

Saat 08.30





Dava adı: "Kaset komplosu" davası (169 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11-13 Şubat

Saat: 09.30





Dava adı: 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava (105 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11-19 Şubat

Saat: 09.30





Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 11-22 Şubat



Saat: 09.30





12 Şubat

Dava adı: FETÖ'nün mali yapılanması davası (36 sanıklı)



Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12-15 Şubat



Saat: 10.00





Dava Adı: Sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası (28 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Şubat



Saat: 11.15





Dava Adı: 2009 askeri sınav sorularının çalınması davası (11 sanıklı)



Yer: Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Şubat



Saat: 10.00







14 Şubat

Dava adı: ÖKK darbe girişimi davası (68 sanıklı)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Sincan)



Tarih: 14-22 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: FETÖ'nün mahrem eyalet yapılanması davası (10 sanıklı)



Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Şubat



Saat: 10.00





15 Şubat

Dava adı: Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davası (79 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: Darbe girişimine destek davası (5 sanıklı)



Yer: Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Şubat



Saat: 09.30







Dava adı: Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin yargılandığı dava (33 sanıklı)



Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Şubat



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün öğretmen yapılanması davası (20 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Şubat



Saat: 09.00





18 Şubat

Dava Adı: Kocaeli'de FETÖ'nün esnaf ve iş adamları yapılanması davası (24 sanıklı)



Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Şubat



Saat: 09.00





19 Şubat

Dava adı: Organize polislerinin usulsüz dinleme davası (44 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19-21 Şubat



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (9 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Şubat



Saat: 10.00





21 Şubat

Dava adı: Tahliye olduktan sonra örgütlenmeye çalışan sanıkların yargılandığı dava (12 sanıklı)

Yer: Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Şubat



Saat: 09.30





22 Şubat

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (143 sanıklı)



Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Şubat



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün emniyet yapılanması (23 sanıklı)

Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Şubat



Saat: 10.30





Dava adı: FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanması davası (10 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Şubat



Saat: 10.00





25 Şubat

Dava adı: KOSGEB'deki FETÖ davası (14 sanıklı)

Yer: Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 25-28 Şubat



Saat: 09.30





Dava adı: İzmir'deki askeri casuslukta kumpas davası (103 sanıklı)



Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Şubat



Saat: 10.00





Dava adı: Darbe girişimine destek davası (32 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Şubat

Saat: 09.30





Dava adı: Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimine ilişkin dava (35 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Şubat



Saat: 09.30







Dava adı: FETÖ/PDY'nin Kahramanmaraş askeri yapılanması davası (21 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Şubat



Saat: 09.00







26 Şubat

Dava adı: Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik dava (7 sanıklı)



Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Şubat



Saat: 09.30





Dava Adı: Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyelerinin yargılandığı dava (43 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Şubat



Saat: 14.00







28 Şubat

Dava adı: Kozmik Oda "kumpas" davası (121 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 28 Şubat



Saat: 09.30