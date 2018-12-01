GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Kilis, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin kasım ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 169 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 37 örgüt mensubu tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Kasımdaki operasyonlar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağladıkları iddiasıyla 5'i Suriye vatandaşı 9 zanlı yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın sözde emiri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.G tutuklandı, eşi D.B.G. salıverildi.

Mersin ve Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.



Kilis, Kastamonu, Samsun ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Irak uyrukluların da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya ve Düzce'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

- DEAŞ'ın uluslararası finans faaliyetlerine darbe

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.

Arama, yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ve dijital doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında "yakalama" kararı çıkartıldı.

- DEAŞ infazcısı Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Suriye'de, terör örgütü DEAŞ adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği ileri sürülen V.A'nın, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi. V.A, Belen'e bağlı Bakras Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Adresteki aramada, çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

- DEAŞ sanıkları hapse mahkum edildi

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'ın Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, Suriyeli sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde 5 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında, haklarında dava açılan 10 sanıktan 9'una 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.