Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz, tutuklandı.

Genel 15.12.2019, 20:31
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı
banner230

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz, 4 Kasım'da, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yürütülen soruşturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@