KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Gönül Dağı Projesi ile gönül belediyeciliği yaptıklarını belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazışı açıklamada, sosyal belediyecilik alanında Kırşehir’e sundukları hizmetleri birçok belediyenin örnek aldığını ifade etti.

Gönül belediyeciliği yaptıklarını dile getiren Bahçeci, daha önce başlattıkları Gönül Dağı Projesi ile bunun örneklerini sergilediklerini vurguladı.

Muhtaç ailelere, gençlere ve kadınlara yönelik farklı çalışmalar yaptıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bunlar içerisinde bir hizmetimiz var ki; bu hizmetle hem gönülleri kazanıyoruz hem de başımızın tacı büyüklerimizin duasına mazhar oluyoruz. Yaşlıları evlerinde, hastanede, huzurevinde ziyaret ediyoruz. Bulduğumuz her fırsatta onların yanında oluyoruz. Gönül Dağı Projesi kapsamında yaşlıların evlerini düzenli aralıklarla temizliyoruz. Büyüklerimizin her alanda yardımlarına koşuyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler temizlik yapacak durumda olmayan yaşlılarımızın evlerini temizliyor. Şu an yaşlımıza evde temizlik hizmeti veriyoruz. Yeri geliyor kendi evlatları gelip anne babalarının evlerini temizlemiyor, biz temizliyoruz. Onları kimseye muhtaç bırakmıyoruz. Bunları yaparken hiçbir fayda gözetmeksizin sadece onların hayır dualarına mazhar olabilmek için yapıyoruz. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin."

Belediyecilikte gönüllere girmenin çok önemli olduğunu işaret eden Bahçeci, "Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bu konudaki mesajını veriyor. Gönül belediyeciliği yapıyoruz. Bundan sonra da gönül belediyeciliği yapacağız ve herkesi ziyaret edeceğiz. Yeter ki birlikte olalım ve hep birlikte hareket etmeye devam edelim. Önümüzdeki dönem hem şehrimiz hem milletimiz hem de ülkemiz için hayırlar getirsin." değerlendirmesinde bulundu.