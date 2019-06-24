ANKARA (AA) - Ankara'da "Gölsev Kapasitesini Geliştiriyor Projesi" kapsamında eğitimlere başlandı.

Gölbaşını Sevenler ve Hizmet Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GÖLSEV) Başkanı Nergül Yıldırım, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı'nın sivil toplum kuruluşları hibe programı kapsamında finanse edilen "Gölsev Kapasitesini Geliştiriyor Projesi"ne ilişkin eğitimlerin başladığını söyledi.



Yıldırım, "Gölbaşı'na hizmete gönül vermiş insanlarız. Bu anlayışın bu tarz projelerle desteklenmesi, sürdürülmesi ve bunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamanın görevimiz olduğu fikriyle hareket ediyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Ömer Faruk Anuk da, projenin amacının yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmak, daha demokratik katılım sağlamak olduğunu aktardı.

7 gün sürecek eğitimlerin günde 10 saat uzman eğitimciler eşliğinde verileceğini ifade eden Anuk, eğitimlere sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de katılım sağladığını kaydetti.

Eğitime katılan sivil toplum kuruluşu yöneticisi Özcan Demir, insanlara daha fazla faydalı olmak için eğitimlere katıldığını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında görev alan Ahmet Burhan Akkoç da verilen eğitimden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.