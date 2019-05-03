SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Hasan Şakar Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açılışında konuşan Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, geleceğin teminatı olan gençlerin güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Gençlere her zaman güvendiklerini aktaran Karaosmanoğlu, "Güvendiğimiz gençlerimizin bu çalışmaları takdire şayandır. Tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Karaosmanoğlu, daha sonra fuar alanını gezerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.



