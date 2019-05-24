Gölova'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı

SİVAS (AA) - Gölova ilçesinde şehit aileleri ve gazileri için iftar programı düzenlendi.

Gölova Kaymakamlığı tarafından organize edilen program Selahattin Ayan Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Şehitlerin aziz emanetine sahip çıkmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Karaosmanoğlu, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde bizler bugün bu coğrafyada söz sahibiyiz. Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz, onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların emaneti olarak sizler bizim başımızın tacısınız. Devlet olarak her daim gazilerimiz ve şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanındayız ve yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Programa, Kaymakam Karaosmanoğlu'nun eşi Büşra Karaosmanoğlu, Belediye Başkanı Halil Önge ve eşi Mesure Önge, kurum amirleri ve eşleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.