SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde "Bir ağaç da sen dik" kampanyası kapsamında, fidan dikimi ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Gölova Kaymakamlığı, Gölova Eğitim, Kültür ve Kalkınma Vakfı, Vadi Gölova Konut Yapı Kooperatifi ve Ankara Gölova Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, eşi Büşra Karaosmanoğlu, Belediye Başkanı Halil Önge ve İstanbul'dan gelen gönüllü vatandaşlar katıldı.

Karaosmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Aklımızın erdiği andan ölüme kadarki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Her an soluduğumuz temiz hava, yani oksijen ağaçlar vasıtasıyla üretilmektedir. Bunun için doğamıza sahip çıkmalı, ağaç dikimine özen göstererek dikilen ağaçları da koruyup kollamalı, orman yangınlarına karşı da daha dikkatli olmalıyız. Ben herkesi böyle ağaç dikmeye davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra etkinliğe katılanlar, baraj göl kenarında çam fidanlarını toprakla buluşturdu, baraj çevresi boyunca doğa yürüyüşü yaptı.

