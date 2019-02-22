Gölde elektroşokla avcılığa 6 bin 584 lira ceza

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde elektroşokla su ürünleri avı yaptığı iddia edilen şahısa 6 bin 584 liralık idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Gölü'nün Şarkikaraağaç ilçesi kıyılarında Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı'nın müşterek yürüttüğü denetim ve kontrollerde, gölde yasak olmasına rağmen elektroşokla avlandığı öne sürülen M.D. suçüstü yakalandı.

Avcının jel akü, invertör ve jeneratörlü motor ile elektroşok yöntemiyle avcılık yaptığı malzemeler ile 40 kilogram sazan balığına el konuldu. Avcıya 1380 sayılı yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle 6 bin 584 liralık idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, amatör balıkçılığa aykırı davrandığı belirlenen H.K.'ya da 480 liralık idari para cezası kesildiği öğrenildi.