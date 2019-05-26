Gölde ağlardan kurtarılan balıklar suya iade edildi

KONYA (AA) - Konya'da gölde takıldığı ağ gözlerinden kurtarılan canlı balıklar, görevliler tarafından tekrar suya bırakıldı.Konya'nın Ilgın ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kaçak su ürünleri avının önüne...