Gölbaşı'nda vatandaşlara aşure dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Park Eymir Konutları yönetimi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

TOKİ Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı İbrahim Karaca, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Park Eymir Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Aygün Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi, çocuklar için seyyar oyun parkı kuruldu.

Ünlü, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da komşularımızla aşure etkinliğimiz gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberliğimiz göstermek için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.