Gölbaşı'nda soğan stokçularına denetim

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde soğan stokçularına yönelik yapılan denetimde, bir depoda bin 300 ton kuru soğan ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahiboz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Mahmatlı Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan su fabrikası deposunda denetim yaptı.

Denetimde, bin 300 ton kuru soğan bulundu.

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıtası Amirliğine ve Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, bin 300 ton kuru soğanı sahiplerine teslim ederek, söz konusu şahıslar hakkında tahkikat başlattı.