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Gölbaşı'nda "Sıfır Atık Projesi" uygulaması
ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermeye devam ediyor.Gölbaşı...
Genel 11.12.2019, 13:58
ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermeye devam ediyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Belediye olarak projeye tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz pilot bölgelerde toplama poşeti dağıtıyor, projeyi anlatıyor. Proje ile metal, kağıt, plastik ve cam atıkların geri dönüşümü hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkı sağlıyor." dedi.
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