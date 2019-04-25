Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Belediye Fen İşleri Park ve Bahçeler Müdürlüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında kompost makinesinin tanıtım ve organik tohum ekimi programı gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Adem Karacif, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, ÇEVKO İç Anadolu Bölgesi Sorumlusu Murat Körük, TEK İlkokulunun birinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katıldı.

Programdan önce Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Park ve Bahçeler Müdürlüğünde projenin önemi ve belediyenin sıfır atık faaliyetlerine dair sunum yapıldı. Daha sonra kompost makinesi tanıtıldı.

İlçe Kaymakamı Bilgihan, Belediye Başkanı Şimşek ve programa katılan öğrenciler, kompost makinesine atık bıraktıktan sonra çıkan gübre ile domatesi fidelerini toprakla buluşturdu.

Şimşek, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gölbaşı Belediyesine kompost makinesi hibe edildiğini belirterek, "Biz de bugün öğrencilerimizle işlevsel hale getirdik. Gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir Gölbaşı bırakmak için başlattık. Organik gübremizi ürettikten sonra halkımıza bedava vereceğiz. Halkımızı organik üretimle ilgili teşvik edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile organik tohumlar üretmeyi planladıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Şu anda üretilen domates ve biber gibi ürünlerde gübrelemeyi yapıyoruz ama tohumlarını alamıyoruz. Tohumları alamadığımız için de organik bir üretim elde edemiyoruz. Tarım Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde organik tohumları alacağız ve burada üreteceğiz, Gölbaşı halkına dağıtacağız. Halkımız da bunların ekimini yaparak tohumlarını her sene alabilecekler. Böylece organik bir üretime geçmeyi hedefliyoruz."