Gölbaşı'nda

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde, "Bilinçli Sosyal Medya Kullanma" konulu panel düzenlendi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen panele, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Milli Eğitim Müdür Hayrettin Balcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar, okul müdürleri muhtarlar ve birim müdürleri katıldı.

Panelde konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Uçar, projenin ana amacının yetişkinlere güvenli ve bilinçli sosyal medya kullanımı becerisi kazandırma olduğunu söyledi.

Projedeki amacın dijital araçları tanıtmak değil, sosyal medya araçlarını kullanırken karşılaşılan tehlikeler konusunda yetişkinlerde farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Uçar şöyle konuştu:

''Projemizde yetişkinlerin sosyal medyayı bilinçli ve güvenli kullanabilmeleri için beceri eğitimlerinde kullanılmak üzere bir kurs modül programı hazırlanmıştır. Bu süreçte proje paydaşlarımız ile bilgi ve belge paylaşımı yapılmış, birlikte müfredat programının önce taslağı hazırlanmış, sonra bu taslak modül programının pilot uygulamaları yapılmıştır. Tüm proje ortaklarının ülkelerinde tamamlanan pilot uygulamaların sonuçları ön test, son test ve memnuniyet anketleriyle analiz edilmiş ve modüle son şekli verilmiştir.''

Panelde ayrıca Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Valit Aslankol, katılımcılara güvenli ve doğru internet kullanımı hakkında bilgi verdi.

Panel, katılımcılara verilen yemekle son buldu.