Gölbaşı ilçesi yol çalışması

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesindeki Konya karayolunun alta alınması projesi kapsamında yoldaki ağaçların yer değiştirme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yaptığı yazılı açıklamada, Gölbaşı ilçesinin iki yakasını bir araya getirecek projenin 15 Nisan'da diyafram duvar yapma makinesinin gelmesiyle başlayacağını kaydetti.

Çalışmaların 6 ay süreceğini ifade eden Duruay, şunları belirtti:

"Şu anda proje öncesi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Proje öncesinde, proje güzergahında olan ağaçlardan birinin dahi zarar görmemesi için şimdiden ağaçların deplase edilmesi için gerekli izinleri aldık, çalışmalarını başlattık. Çevre duyarlılığıyla hareket ederek, mevsiminde budadığımız ağaçları tespit ettiğimiz noktalara taşıyacağız."



