Gölbaşı esnafına PTT'de kargo indirimi

ANKARA (AA) - Ankara PTT Baş Müdürlüğü ile Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokolle esnaflara kargo ücretlerinde yüzde 50'ye varan indirim sağlanacak.

Gölbaşı PTT Müdürü Havva Kurar, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut'u makamında ziyaret etti.

Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu ziyarette, esnafa indirim sağlayacak olan protokol imzalandı.

Albut, yaptığı açıklamada, odaya bağlı esnafların kargo gönderilerinde yüzde 50'ye varan indirimden faydalanacağını söyledi.

Esnafın ekonomik olarak zorlandığı günlerde biraz daha giderlerinin azaltılması ve onlara katkı sağlanması için böyle bir çalışma yaptıklarını bildiren Albut, "Gölbaşı PTT Müdür Havva hanıma ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Bize bu konuda destek oldular. İnşallah bundan sonra E- PTT AVM'nin kullanılmasında ve E-Ticaret üzerinde esnafımızın daha aktif olacağı çalışmalar yaparak onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurar ise, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, tüm Gölbaşı esnafını PTT kargoya beklediklerini söyledi.