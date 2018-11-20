Gölbaşı Belediyesi'nden

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi, ilçede atıkların kaynağında ayrıştırılması için toplama poşetleri dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin proje kapsamında İncek Mahallesi, İncek ve Eymir bölgelerindeki konutlarda vatandaşları bilgilendirerek atıkların kaynağında ayrıştırılması için toplama poşetleri dağıttığı belirtildi.

Ekiplerin bilgilendirme çalışması yaptıkları bölgelerde toplanan ambalaj atıklarını her hafta cuma günü saat 13.00'den sonra topladığı aktarılan açıklamada, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sıfır Atık Projesi'ne belediye olarak tüm imkanlarımızla destek vermekteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Gölbaşı genelinde toplama poşeti dağıtıyor, projeyi ev ev gezerek anlatıyor projeye ilişkin broşürler dağıtıyor. Ekiplerimiz ayrıca kaynağında ayrıştırılan atık poşetleri her cuma topluyor. Sıfır atık projesi ile metal, kağıt, plastik ve camdan oluşan atıkların geri dönüşümü hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkı sağlıyor."