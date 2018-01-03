Göksu çayı Fırat yerine Gaziantep'i besleyecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DSİ Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri "Düzbağ İçme Suyu Projesi" kapsamında, Fırat nehrine akan Göksu çayının, gelecek yıl kentin kurtuluş günü olan 25 Aralık'tan itibaren Gaziantep'i beslemeye başlayacağını bildirdi.

Şahin, Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesi olan "Düzbağ Projesi"ne ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, nisan ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan projede, farklı alanlarda 50 mühendisin çalıştığını söyledi.

Hızla ilerleyen projenin 9 ayda yüzde 40 seviyesine geldiğini ifade eden Şahin, "Su yönetimi bölgemiz ve şehrimiz için petrol ve altın kaynaklarının yönetimi kadar önemli çünkü baktığımız zaman 2,5 milyon insanın yaşadığı Gaziantep'te en önemli sorun su yönetimi. Belediye başkanlığında mart ayında 4. yılımı tamamlanmış olacağım. Dev projeleri hayata geçirmek için yola çıktık. Bizim zamanı çok iyi yönetmemiz, tüneller açarak, bu suyu zaman kaybetmeden buraya getirmemiz gerekiyordu." dedi.

Şahin, kendi dönemlerinden geleceğe bırakılacak en önemli eserin bu proje olduğunu vurguladı.

Gaziantep'in su ihtiyacının yüzde 5'inin kentin kendi kaynaklarından, geri kalan kısmının ise Kahramanmaraş'tan karşıladığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer su yönetiminde başarısız olsaydık, diğer projelerdeki başarılarımızın bir anlamı olmayacaktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 5 bin 600 kilometre boru döşenmiş. Biz 3,5 yılda buna 3 bin 600 kilometre ilave yaptık. Bu kayıp kaçağın yüzde 55'lerden yüzde 40'lara düşürülmesini sağladı. Zaten olmayan suyun yarısını kente gelmeden yolda kaybediyorduk. Halkımızın şubat ayındaki faturalarına bunun sonucunu yüzde 15 oranında indirim olarak yansıtmış olacağız."

Proje 25 Aralık 2018'de tamamlanacak

Şahin, çalışmanın 2018'de tamamlanacağını dile getirerek, "Suyu getirmek için dağların nasıl delindiğini, tünelin nasıl açıldığını, bu çalışmaların ne kadar kısa sürede tamamlandığını gösteren tam bir mühendislik harikası var. Projenin en önemli ayaklarından olan tünelin 9 ay gibi kısa sürede yüzde 60'ı tamamlandı. Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta bu kaynak suyunu, Fırat'a akıp giden suyu Gaziantep'e çevireceğiz." bilgisini aktardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise kente göç eden Suriyeliler ile Gaziantep'in su ihtiyacının yılda 25 milyon metreküp arttığını söyledi.

Gaziantep'in su fakiri bir şehir olduğuna işaret eden Sönmezler, "İlave yük de gelince bu projeyi hayata geçirmemiz gerekti. Gaziantep'te biz 2017 yılında 146 milyon metreküp su verdik. Bu rakam, 2013 yılında 98 milyon metreküptü. Gaziantep'te ileri tarihte planladığımız projeleri, artan nüfus nedeniyle öne çekmemiz gerekti. Düzbağ Projesi'nde faydalanılan su, Türkiye sınırlarından çıkan ama kullanılmayan suydu. Bu bakımdan ülke kaynaklarının değerlendirilmesi açısından önemli bir proje. Gaziantep'e su getirmek için 2017 yılında 115 milyon lira elektriğe para harcadık. Bütçemizin üçte birini sürekli elektriğe harcıyoruz. Proje bittiğinde elektriğe yaptığımız maliyetlerimiz aşağıya inecek." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da Düzbağ Projesi'nin Türkiye'nin ve bölgenin en önemli projelerinden birisi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, 2,5 milyon nüfuslu Gaziantep'te, bundan sonra daha sağlıklı ve ucuz su içileceğini ifade ederek, "Yer altı kaynaklarından karşılanan su ihtiyacı, bundan sonra boşa akan bu suyla giderilmiş olacak ve yer altı kaynaklarımız güçlenecek. Su açısından kurak olan kentimiz, iyi bir noktaya gelmiş olacak. Belediye başkanımızı kutluyorum." diye konuştu.

Toplantının ardından, Şahin ve beraberindekiler projeyi yerinde inceledi.

Muhabir: Zuhal Kocalar