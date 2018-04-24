LJUBLJANA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "FETÖ, eğitim kurumları ve benzeri yapıları kalkan olarak kullanarak, bulundukları ülkelerin sistemlerine sızmaya çalışmaktadır. Bölge ülkelerden buna müsamaha etmeyerek, gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz." dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa'nın güvenliğinde ve istikrarında Türkiye'nin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Çavuşoğlu, "Türkiye bu insanlara kapısını açmasaydı, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'la mücadele etmeseydi, 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmeseydi bugün ele alacağımız konuları bu kadar rahat konuşamıyor olacaktık. Güneydoğu Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu terör ve mülteci akını ana meselelerimiz olurdu." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balkanlar özelinde bir etkinliğe kavuşmaya çalıştığını belirterek, "FETÖ, eğitim kurumları ve benzeri yapıları kalkan olarak kullanarak, bulundukları ülkelerin sistemlerine sızmaya çalışmaktadır. Bölge ülkelerden buna müsamaha etmeyerek, gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz." dedi.

Bölgenin daha güvenli kılınması önceliği çerçevesinde, terörün her türlüsüne karşı ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesinin gerekli olduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Teröre en fazla maruz kalan ülkelerden biri olan Türkiye, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerine karşı aynı anda etkin bir mücadele vermektedir. Geçtiğimiz sene DEAŞ'la göğüs göğüse savaşarak, Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra ettik. Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometre kareden fazla bir alanı DEAŞ'tan temizledik. Bilahare PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG ile DEAŞ'a karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı icra ettik. İki aydan kısa bir sürede, TSK ve ÖSO kuvvetleri 2 bin kilometre karelik bir alanı PYD/YPG ve DEAŞ'tan temizlemiştir. Böylelikle 911 kilometrelik Suriye sınırımızın yaklaşık 500 kilometrelik bölümü artık terörden arındırılmış durumdadır."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin, Avrupa, Avrupa Birliği ve NATO'nun güvenliğine çok önemli katkısı olduğunun altını çizerek, "Aldığımız önlemler sayesinde yabancı teröristlerin ülkemize ve Avrupa ülkelerine geçişleri de engellenmiştir." dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin dönem başkanlığını üstlenen Slovenya Başbakanı Miro Cerar'a zirveye ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, dönem başkanlığını devralacak Bosna Hersek yetkililerini de tebrik etti.

Daha sonra zirveye katılan liderler, öğle yemeğine katıldı.