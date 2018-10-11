"Gerekiyorsa fedakarlık yapmamız lazım"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, tüccarın, sanayicinin, ihracatçının ve üreticinin kendilerini ortaya koyma günü olduğunu söyledi.

Baran, Kahramankazan'da başlayan Ankara Lojistik Zirvesin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyonla topyekün mücadele programı çerçevesinde yüzde 10 indirim çağrısına ATO'nun bütün üyeleriyle destek verdiklerini belirtti.

"Sayın Maliye Bakanımızın açıkladığı yüzde 10 indirim talebini 157 bin üyemize duyurduk." diyen Baran şunları kaydetti:

"Bugün biz de elimizi taşın altına koyacağız. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bugün tüccarın da sanayicinin de ihracatçının da üreticinin de kendilerini ortaya koyma günüdür. Biz bu ülkeden kazandık, bugün de gerekiyorsa fedakarlık yapacağız. Bugün öyle bir gün. Bugün bu ülkeye, bu ülkenin yönetimine, bu ülkenin devletine milletine destek vermek günü. Biz de onu yapıyoruz. İnşallah hep beraber bu mücadeleden muzaffer çıkacağız, galip çıkacağız ve arzu ediyoruz ki ümit ediyoruz ki çok kısa sürede bunu başaracağız."