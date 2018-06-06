Generali alıkoyduğu görüntülerini inkar etti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Tuğgeneral Veli Turan'ı alıkoyan ekipte yer aldığı belirlenen sanık eski astsubay Ünal Akbulut hakim karşısına çıktı.

Olay tarihinde Bilişim ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığını belirten Akbulut, hazırlık aşamasındaki ifadelerini kabul etmediğini ifade ederek mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını istedi. Akbulut, 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada kendisini arayan İlyas isimli yüzbaşının terör saldırısı olabileceğini, önlem almak için Jandarman Genel Komutanlığına gelmesini istediğini aktardı.

Bunun üzerine karargaha gittiğini belirten Akbulut, C nizamiyesinden giriş yaptığı sırada İlyas yüzbaşıyı gördüğünü, daha sonra kendisiyle karşılaşmadığını söyledi.

Bir zaman sonra silah sesi geldiğini, can güvenliğini sağlamak maksadıyla sabah saatlerine kadar otoparkta beklediğini ifade eden Akbulut, ardından polise teslim olduğunu anlattı.

Tuğgeneral Turan'ı alıkoyduğuna ilişkin iddianamedeki tespit ve bilgileri kabul etmeyen Akbulut, güvenlik kameralarına yansıyan kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Görüntülerdeki kişinin kendisine benzetilerek hatalı teşhis yapıldığını öne süren Akbulut, Turan'ı alıkoymadığını, gece boyunca karargah dışında beklediğini savundu.

Bunun üzerine Tuğgeneral Turan'ın derdest edildiği anların görüntüleri izlettirilen Akbulut, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını tekrarladı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın görüntülerdeki kişinin kendisine benzediğini söylemesi üzerine Akbulut, "İnsan insana benzer efendim." dedi.

- "Kemal Batmaz daha insaflı davranmıştı"

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Akbulut'a mahkeme heyeti, müşteki ve sanık avukatları sorular yöneltti.

Söz alan Başbakanlık avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu, "Görüntülerini inkar eden Kemal Batmaz'ı görmüştük ama o bile insaflı davranmış, görüntülerdeki kişi için 'bana benziyor' demişti." açıklamasını yaptıktan sonra sanığa, "Hazırlık aşamasındaki ifadelerinizde lehinize olabilecek beyanlarınız var. Bunları neden kabul etmiyorsunuz? İfadenizi değiştirmek için size baskı mı yapıldı?" diye sordu.

Akbulut, söz konusu ifadesinde yer alan, "Selaların okunmasıyla darbe girişimi yapıldığını öğrendim, kullanıldığımızı o an anladım" beyanın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

İddianamede, "İlyas Pekdemir, Şükrü Eğin, Mustafa Kürklü, Necip Erkul, Alper Özkan ve Akbulut'un silahlı bir şekilde, rehin alınan Tuğgeneral Veli Turan'ı elleri ve gözleri bağlı olarak önce Sükan salonuna doğru getirdikleri, daha sonra Atalay salonuna götürdükleri anlaşılmıştır." tespitine yer verilmişti.