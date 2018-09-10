Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, sanıklar uzman erbaş Serkan Candan, yüzbaşı Sedat Taşkın ve üsteğmen Selçuk Topal, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.
Yargılama aşamasında suçsuz olduklarının ortaya çıktığını iddia eden sanıklar, beraatlerini talep etti.
Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.