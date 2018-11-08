Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.



17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski yüzbaşı Gökhan Akdağ, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Daire Başkanlığında görevli olduğunu anlattı.

Akdağ, "görevli olmamasına rağmen 16 Temmuz 2016'da saat 01.00 sıralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığından kalkan helikopterle Genelkurmay Karargahı'na inip silahlı askeri personelle birlikte darbe faaliyetlerine katıldığı" yönündeki savcılık görüşünü reddettiğini bildirdi.

Olay günü Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mesaisine devam ettiği sırada garaj girişinde kamuflajlı askerler gördüğünü belirten Akdağ, birliğe terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine nizamiye bölgesinde nöbet tuttuğunu kaydetti.

Terör saldırısına karşı saat 03.30 sıralarında Genelkurmaya helikopterle takviye maksatlı gönderildiklerini öne süren Akdağ, "Genelkurmay Başkanlığına geldik. 5 kişiydik. Biz de yorgun olduğumuz için oradaki bir araçta bekledik." savunmasını yaptı.

Karargaha gelmesinden, gözaltına alınmasına kadar kimseye ateş etmediğini, kanuna aykırı emir almadığını ve eylemde bulunmadığını savunan Akdağ, FETÖ ile de bağı olmadığını iddia etti.

Akdağ, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.