Gençler kampta buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl yaz aylarında 81 ilden gelen gençlerin katıldığı Ahi Evran Gençlik kampı, 3. dönem misafirlerini ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla açılan Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampında 3. dönem tamamlandı.

81'den gelen 300'e yakın genç, bungalov evlerde kaldı, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunu, yapay tırmanış, paintbal, doğa yürüyüşü, satranç, kano, badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi faaliyetlere katıldı.

Bir hafta süren kamp döneminde gençlere kişisel gelişim, zararlı alışkanlıklardan korunma, sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışma, etik ve insani değerler eğitimi verildi, önemli şahsiyetlerin hayatı ve eserleri tanıtıldı.