Gençler doğadan 200 poşet çöp topladı

ÇANKIRI (AA) - Ankara'da yaşayan Çankırılı gençler, memleketlerindeki Kırkpınar Yaylası ve Kadınçayırı mesire alanında çevre temizliği yaptı.

Ankara Ilgaz Gençlik Derneği tarafından başlatılan proje ile Ankara'da yaşayan yaklaşık 80 Ilgazlı genç, Ilgaz ilçesine bağlı Kırkıpınar Yaylası ve Kadınçayırı mesire alanına geldi.

Gençler, yayla ve mesire alanına bırakılan çöpleri topladı.

Dernek Başkanı Ahmet Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra ilk projelerinin memleketlerinde temizlik yapmak olduğunu söyledi.

Daha önceki günlerde bölgedeki çöplerden dolayı hayvan ölümlerinin yaşandığını belirten Can, "Bu yüzden biz de buraya proje yapalım istedik. Arkadaşlarımızla burayı temizlemeye karar verdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Proje kapsamında diğer arkadaşlarımızın ve piknikçilerin buraya gelip çevreyi temiz bırakmaları açısından örnek olacağını düşünüyoruz." dedi.

Ankara'daki Ilgazlılar olarak yaklaşık 80 kişiyle projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Can, şöyle devam etti:

"Burada yaşayan insanların, buraya gelen misafirlerin bu alanları temiz tutmaları bizim için çok önemli. Bu doğa harikası, her yerde bulunmuyor. Buralara çöp konteyneri konulursa temizliğin daha kolay sağlanacağına inanıyorum."

Dernek üyesi İlknur Altın da projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Doğanın korunması için projenin önemine vurgu yapan Altın, "Burada atıklardan dolayı bir hayvanın hayatını kaybettiğini öğrendim. Hayvanların da doğal yaşamını tehlikeye atmamak için böyle bir şeyin gerekli olduğuna inanıyorum. Bundan sonra buraya gelenlerin buraya daha çok sahip çıkacaklarına inanıyorum. Buraları temizleyince insan doğanın değerini anlıyor." dedi.

Ilgazlı gençler, yaptıkları temizlik sonrası bölgeden yaklaşık 200 poşet çöp topladı.