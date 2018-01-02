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Genç çiftçilere 'süt sığırcılığı ve koyunculuk' eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi Projesi'nden yararlananlara yönelik 'süt sığırcılığı ve koyunculuk' eğitimi verildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden...

02 Ocak 2018 Salı 16:55
Genç çiftçilere 'süt sığırcılığı ve koyunculuk' eğitimi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi Projesi'nden yararlananlara yönelik 'süt sığırcılığı ve koyunculuk' eğitimi verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 18 günlük eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, kurslar aracılığıyla yanlış bilinen birçok konunun düzeltildiğini dile getirdi.

Projeden geçen yıl 128 genç çiftçinin faydalandığını, bu yıl ise bu sayının 130 olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kursumuzun amacı özellikle kırsal alanda genç nüfusun istihdamını sağlamak ve tarımda sürdürülebilirliği arttırmaktır. Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanan çiftçilerimize 18 gün boyunca veteriner hekim ve ziraat mühendisi personellerimiz bilgiler verdi. Aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak projenin eğitimlerinde, yem bitkileri yetiştirme, çiftlik planlaması, mekanizasyon, beslenme, sürü yönetimi, süt üretimi, hastalıklardan korunma, koyun ırkı seçimi, koyun barınakları kurma, kuzu büyütme, yetiştirme çalışmaları alanlarında eğitimler verildi."

Törene Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Metin Ülgen Kaya, Damızlık Koyu Keçi Birliği Başkanı Erol Doğan ve kurs eğitmenleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
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