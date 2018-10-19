KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından "Geleneksel Gömeç Fasulyesi Tanıtımı" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gömeç Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’nin kendine özgü ürünlerinin tanıtımının önemli olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, şunları kaydetti:

"Her ilçenin özelliğine göre vatandaşların ekonomik anlamda kazanç sağlayacağı hizmetler üretiyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar da ilçenin 116 mahallesine yoğun bir şekilde yatırımlar yapıyor ve ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmetler sunuyor. Bu nedenle Başkanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da, Kayseri'nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını aktardı.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, davetlilere protokol üyeleri tarafından fasulye ikramı ile tamamlandı.