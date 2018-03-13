Geleceğin arkeologları Kırşehir'de buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin farklı üniversitelerinde arkeoloji eğitimi alan öğrencilerin katıldığı 9. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu Kırşehir'de başladı.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eski Çağ Kültürleri Topluluğu tarafından organize edilen ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Ahmet Erzurum ve farklı üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

AEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Işık Adak Adıbelli, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyuma 30'un üzerinde üniversiteden katılım olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinden arkeoloji ve ortak disiplinlerinde öğrenim gören öğrencilerin, bu sempozyuma katılması önemli." dedi.

Adıbelli, sempozyumun son gününde öğrencilere Kırşehir'in tarihi ve kültürel alanlarının gezdirileceğini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi öğrencisi Yusuf Bingöl başkanlığında, ilk oturum gerçekleştirildi. Öğrencilerden Aytuğ Öztürk, "Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel Statüleri ve İktisadi Yapıyı Belirleyen Kurumlar", Ela Altay "Yiyecek Arkeolojisi ve Yiyecek Tüketimini İncelemek İçin Kullanılan Yöntemler", Serdar Cülük "Süreçsel Arkeoloji" ve Ayşegül Şengül ise "Atatürk ve Arkeoloji" konulu sunum yaptı.

Sempozyum, farklı oturumlarla üç boyunca devam edecek.