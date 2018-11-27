ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Günübirlik işler yaparak değil, geleceği düşünerek hizmetlerimizi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Öntaş, yaptığı açıklamada, belediyeciliğin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini, bu anlamdaki çalışmaları da günübirlik düşünerek değil, gelecek nesilleri düşünerek gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının ilçe halkına çağdaş yaşam şartlarında modern bir kent ortamı sağlamak olduğunu belirten Öntaş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak attığımız her yeni adımda, bugünden yarına ne yapabiliriz diye soruyor ve hep daha iyisi için çaba gösteriyoruz. Bu hizmetleri insana yapılan hizmet ve hakka sunulan şükran olarak görüyoruz."