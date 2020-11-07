Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası nedir, nasıl katılım sağlanır?

Geleceğe Nefes kampanyası ile Türkiye’nin dört bir yanına 11 milyon fidan dikilecek.

Geleceğe Nefes Kampanyasının başvuruları başladı. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

Milli Ağaçlandırma Günü İçin Hazırız

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan' ın tensipleri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" için hazırlıklarını tamamlayan Orman Genel Müdürlüğümüz, 7 coğrafi bölgede yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen 83 milyon fidanın dağıtımına başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik 81 il ve 922 ilçede aynı anda yapılacak. 15 ülke ile anlık olmak üzere toplamda 30 ülkenin de katılacağı etkinliktik kapsamında büyük bir süpriz katıımcıları bekliyor olacak.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü saat 11.00’de düzenlenmesi kararı alınan “Milli Ağaçlandırma Günü” bu yıl da aynı tarihte yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda milli bir seferberliğe dönüşen organizasyonun ikincisi için OGM tüm hazırlıklarını tamamladı. Orman varlıklarını koruyan ve geliştirilmesi için çalışan Genel Müdürlüğümüz, 11 Kasım için 83 milyon bedelsiz fidanın dağıtımına başladı. Türkiye’deki 7 coğrafi bölgesinde yer alan 28 Orman Fidanlık Müdürlüğü’ndeki toplam 3 bin 270 hektarlık alanda her yıl 500 milyon fidan üretimi yapan Genel Müdürlüğümüz, kamu kurum ve kuruluşları için bedelsiz, özel sektör ve şahıslar için de bedelli fidan satışı yapıyor.

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan orman ağaçlarını yetiştirmek, ayrıca kamu kurumlarının, belediyeler ile özel kişi ve kuruluşların orman ağacı, süs bitkisi, fidan ve tohum taleplerini karşılamak için yılda milyonlarca üretim yapan Genel Müdürlüğümüz, 2019 yılında üniversite, askeri birlik, belediyeler ve okullar gibi kamu kurumlarına 35,3 milyon TL tutarında 10,7 milyon adet bedelsiz fidan dağıtımı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Mesajı

Sevgili Vatandaşlarım,

Bilmenizi isterim ki, Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor. 1839 yılında temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor.

10 Temmuz 2018 tarihinde göreve geldiğimizde bir söz ile yola çıkmıştık. “Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik. Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çocuklarımızı ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere, daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019’da, 11 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuz Geleceğe Nefes Seferberliği’ne verdiğiniz büyük destek, 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesini sağladı.

Seferberliğimiz şimdi katlanarak büyüyor. Gelin 2020’de fidan bağışlayarak ya da sahiplenerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakma yolunda büyük adımlar atalım. Bu yıl tam 83 milyon yeni fidan dikerek, geleceğe nefes olalım.

2020 yılı boyunca toprakla buluşturacağımız tüm fidanlarımızı, zorlu Covid-19 günleri boyunca ülkemizi adeta ayakta tutan, bizlere nefes olmak için soluksuz çalışan sağlık kahramanlarımıza adadığımızı gururla belirtmeyi de görev bilmekteyiz.

Saygılarımla,

Dr. Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı