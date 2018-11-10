Gazetecinin,

ANKARA (AA) - İstanbul'dan Ankara'ya "Herkesi için adalet" sloganıyla yürüyüşe başlayan gazeteci Murat Başbay, Kahramankazan ilçesine ulaştı.

İstanbul'dan başlattığı yürüyüşünde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine gelen Başbay, yürüyüşünün CHP Genel Merkezi'nde son bulacağını belirtti.

12 gündür yürüyen Başbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'li İstanbul Bakırköy ve Adalar Belediyeleri ile ilgili yaptığı bir haberde kullandığı karikatürler nedeniyle belediye başkanlarının şikayeti üzerine hapis ve para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili hakkında 50 suç duyurusunun bulunduğunu belirten Başbay, suç duyurularının haberlerde kullanılan karikatürlerle ilgili olduğunu ifade etti.

- Adalet herkes için olmalıdır

Yürüyüşü İstanbul'un Maltepe ilçesinden başladığını aktaran Başbay, "Sayın Kılıçdaroğlu elinde tuttuğu kişiye özel adalet pankartıyla Maltepe'ye kadar gelmişti. Ben onun getirmiş olduğu adalet pankartını 'adalet kişiye özel olmaz, adalet herkes için olmalıdır' diyerek geri götürüp CHP Genel Merkezi önünde kendisine iade edeceğim." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi sözlerine sürekli vurgu yaptığını söyleyen Başbay, buna karşılık CHP'li belediye başkanlarının yaptığı haberlerden dolayı kendisini cezaevine tıkmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını savundu.

Yürüyüşün siyasi bir amacının olmadığını dile getiren Başbay, "Ben sadece gazeteciyim ve tarafsızım. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a olan yürüyüşünde kullandığı güzergahı kullanarak yürüyorum." diye konuştu.