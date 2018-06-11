GAZDAŞ faturaları

EDİRNE (AA) - GAZDAŞ "Faturamatik"lerden masrafsız fatura ödeme olanağı sağlıyor.



GAZDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, GAZDAŞ, Akbank'la yaptığı anlaşma çerçevesinde tüketicilerine Trakya'da 115 faturamatik ödeme noktasından masrafsız fatura ödeme olanağı sağladı.

GAZDAŞ Trakya aboneleri, bütün faturamatik noktalarında herhangi bir masraf ya da komisyon ödemeksizin kolayca fatura tutarlarını yatırabilecek.

Edirne'de 15, Kırklareli’de 17, Tekirdağ'da 83 olmak üzere toplam 115 GAZDAŞ faturamatik ödeme noktası bulunuyor.

Ödeme noktalarına ilişkin bilgiler "http://www.faturamatik.com.tr/tr/en-yakin-faturama" adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Faturamatik anlaşmalı bayilerin listesi de her ay güncelleniyor.

- Güvenli fatura ödeme sistemi

Faturamatik, 1999'dan bu yana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu lisansı altında 81 ilde 5068 tahsilat noktasında 4,7 milyon fatura müşterisine hizmet veriyor.



Sektörde bu alanda tek kuruluş olan faturamatik, belediyeler, enerji şirketleri ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde kurumların fatura tahsilat işlemlerini gelişmiş altyapısı üzerinden tüm hizmetlere erişimi kolaylaştırarak tek noktadan gerçekleştiriyor.