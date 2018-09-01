ANKARA (AA) - Türkiye'nin her bölgesinden aşçıların katıldığı, unutulmuş yöresel lezzetleri yeniden sofralara kazandırmayı amaçlayan "Gastro Ankara Lezzet Şöleni", Gölbaşı'nda yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği tarafından (BAŞATDER) Gölbaşı Mogan Parkı'nda organize edilen şölene katılanlara yöresel yemekler ikram edildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın lezzet şölenine ilk kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

"TAFED ile Başkent Aşçılar derneği olarak buradayız." diyen Açıkgöz, "Türkiye'nin dört bir tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 26 derneğimiz bugün burada bir araya geldi. Geçmişten günümüze Ankara'nın yemek kültürü ile ilgili unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri burada Ankara halkı ile buluşturduk." ifadelerini kullandı.