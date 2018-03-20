Garanti, aile içi şiddete karşı çalışmalarını BM oturumunda anlattı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın aile içi şiddete karşı İnsan Kaynakları biriminin koordinasyonunda Garantililer için yürüttüğü çalışmalar, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun (UN CSW) 62. oturumunda anlatıldı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın, "İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" projesi kapsamında yaptığı çalışmalar, New York'ta düzenlenen oturumda paylaşıldı. Oturumda, projenin, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

"Özel Sektör: Cinsiyet Eşitliğinde Değişim Elçisi" başlıklı oturumda; 2017 sonuna kadar, 81 ildeki 18 bin Garantilinin, bankanın proje kapsamında hazırladığı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini aldığı belirtildi.

Garanti, 2016 Ağustos'ta başlattığı "Aile İçi Şiddet Platformu" kapsamında devreye aldığı telefon destek hattıyla, çalışanlarına psikolojik ve hukuki destek veriyor. Banka halen, Aile İçi Şiddet Platformunda Garantililere yönelik 3 ana çalışma yürütüyor.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri", "Aile İçi Şiddet Hattı" ve "Aile İçi Şiddet Yaklaşımı" başlıklı çalışmalar, kadın erkek ayrımı olmaksızın tüm Garantililer tarafından olumlu karşılanıyor ve destekleniyor. "Aile İçi Şiddet Yaklaşımı" dokümanıyla, bankanın aile içi şiddeti yaşayan çalışanları için geliştirdiği mekanizmalar ve politikaları paylaşılıyor.

Aile İçi Şiddet Hattı'nı ise aile içi şiddet konusunda desteğe ihtiyacı olan çalışanların yanı sıra çalışma arkadaşlarının aile içi şiddete maruz kaldığını fark eden Garantililer de arayabiliyor.





- "Cinsiyet eşitliği sağlanması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Osman Tüzün, Türkiye'de beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75'inin şiddetin en az bir türüne maruz kaldığını belirterek, her 10 kadından 4'ünün hayatının bir döneminde, fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve ısrarlı takip türü şiddetten en az biriyle karşılaştığını anlattı.

Çalışan kadınların yüzde 40'ının psikolojik-duygusal, yüzde 35'inin sosyal, yüzde 17'sinin ekonomik, yüzde 8'inin ise fiziksel şiddete maruz kaldığını aktaran Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni Türkiye'de imzalayan ilk banka ve cinsiyet eşitliği ilkesinin benimsendiği bir kurum olarak, aile içi şiddeti, aile meselesi olarak değil; insan hakları meselesi olarak görüyoruz. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları birimimizin Garanti çalışanlarına yönelik uygulamalarıyla, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi'ne ilk destek veren şirketler arasında yer aldık. Kadınlara yönelik çalışmaları önemseyen, uluslararası pek çok cinsiyet eşitliği platformuna katılan bir kurum olarak, ülkemizde cinsiyet eşitliği sağlanması amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."