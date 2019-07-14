FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi.
İkinci etap çalışmalarının başladığı köprüde, Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara istikameti trafiğe açılırken, ikinci etap çalışmaları için Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi.
İkinci etap çalışmalarının başladığı köprüde, Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.