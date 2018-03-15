Frost & Sullivan’dan OPET’e “Uygulamada Mükemmellik” Ödülü

İSTANBUL (AA) - OPET, müşteri deneyimini geliştiren yaklaşımları, üstün ve yenilikçi hizmetleri nedeniyle Frost & Sullivan piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından “2017 Türkiye Akaryakıt Sektörü Uygulamada Mükemmellik - Müşteri Hizmetlerinde Liderlik Ödülü’ne layık bulundu.

OPET açıklamasına göre, tüm satışlarda geçen yılı yüzde 17,8 pazar payı ile kapatan OPET’e, ABD Merkezli Frost & Sullivan piyasa araştırma ve danışmanlık şirketinden “Türkiye Akaryakıt Sektörü Uygulamada Mükemmellik Ödülü” verildi.

Frost & Sullivan açıklamasında da OPET’i 2017 yılında bu ödüle götüren çalışmaların "Teknolojik hizmetleri-Akıllı Dolum Sistemi"-"Çağrı Merkezi ve Bayi Uygulamaları" ve "Sosyal Sorumluluk çalışmaları-Temiz Tuvalet Kampanyası" olduğu belirtildi.

Müşteriye sunulan hizmetlerin kalitesini ve müşteriye etkisini ölçümleyen, Türkiye akaryakıt sektöründe yaptığı son analize dayanarak OPET’i ödüle layık gören Frost & Sullivan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"OPET yaygın istasyon ağı ve tüketici ihtiyaçlarını gözeten katma değerli hizmetleriyle pazar payını artırırken, verileri iç görüyle değerlendirerek teknolojik alt yapısı ile müşterileri için farklı hizmetler geliştiriyor. Müşterilerini yakından takip ederek, her biri özelinde ölçümlemeler yapan ve alışveriş alışkanlıklarına uygun iş birliği ve kampanyalar sunan OPET’in bu anlayışı, bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen müşteri memnuniyeti araştırmalarında liderliği elden bırakmamasını ve akla ilk gelen marka olmasını sağladı. OPET, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine odaklanarak ülkesinin yaşam standartlarına elle tutulur bir katkı sunuyor. Temiz Tuvalet Kampanyası, sektördeki istasyon tuvaletlerinin iyileştirmesinin yanı sıra tüm ülke çapında okullar ve çeşitli kuruluşlarda verilen hijyen eğitimleriyle önemli bir toplumsal girişim özelliğine sahip. Opet Petrolcülük AŞ bu gerekçelerle Frost & Sullivan’ın 2017 Uygulamada Mükemmellik Ödülü’ne layık bulundu."

Londra’da düzenlenen törende ödülü alan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, çalışmalarını hızla ileriye taşırken gelen bu ödülün OPET’in faaliyetlerinin ve büyüme stratejisinin uluslararası platformda onaylanması anlamına geldiğini belirterek, "Bu ödül, en iyi hizmeti vermeye adanmışlığımızı; müşterilerimize, çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve kamuoyuna kanıtlayan güçlü bir göstergedir" yorumunu yaptı.

Ödül töreni öncesi OPET’in Londra ofisinde düzenlenen basın toplantısında OPET ile ilgili bilgi veren Ağca, "2017’de yaygın istasyon ağımız ve kusursuz hizmet anlayışımız çerçevesinde tüketici ihtiyaçlarını gözeten uygulamalarımızla pazar payımızı hedeflediğimiz doğrultuda artırdık. Kontrollü büyüme hedefimize uygun olarak bir önceki yıla göre sektörümüz yüzde 8 büyürken biz de aynı paralelde büyümeye devam etik. Ciromuz ise 2017 yılında 28,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Tüm satışlarda yüzde 17,8 pazar payı ile sektörümüzün 2’nci büyük şirketi konumundayız" ifadelerini kullandı.

Sektörün büyük oyuncuları arasında tek yerli şirket olduklarını da vurgulayan Ağca, OPET’in, SUNPET markası ile birlikte bin 500’ü aşkın istasyonu olduğunu belirti.

Ağca, müşteri memnuniyetine ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemin hem bilançolarına olumlu yansıdığını hem de müşteri memnuniyetinde liderliklerini pekiştirdiğini vurgulayarak, "Müşterisinin sesine kulak veren ve beklentilerini anlamaya odaklanmış bir şirket olarak yenilikçi çalışmalarımız, sonuç odaklı, uzun soluklu ve kapsayıcı sosyal sorumluluk projelerimizle, iş dünyasında fark yarattık." değerlendirmesinde bulundu.





-"Mevcut ağımıza 77 yeni istasyon eklemeyi planlıyoruz"





Akaryakıt sektörünün değişken faktörlerin ve hareketli dinamiklerin hakim olduğu bir sektör olduğunun altını çizen Ağca, markanın sektörde ve müşterilerin gözünde artan değerini koruyarak ve yücelterek 2018’de de pazar payını yüzde 18’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mevcut ağlarına 77 yeni istasyon eklemeyi planladıklarını aktaran Ağca, "Türkiye’nin her yerinde hizmet veren yaygın bayi ağımız, beş farklı lokasyondaki yüksek depolama kapasitemiz, jet yakıtında THY ortaklığı ile kurulan THY OPET havacılık yakıt şirketimiz ve madeni yağda dünyanın en büyük şirketlerinden olan Fuchs ortaklığı ile OPET Fuchs şirketimiz ile birlikte güçlü ve güven veren yapımız, her geçen gün daha da ilerlememizi sağlıyor. Geçtiğimiz yılı 33 ödülle kapattık, 2018 yılında da ödüllerimize yenilerini ekleyeceğiz. Öte yandan markamızı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliğimiz olan sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerimizi hız kesmeden sürdürecek ve OPET’in kalplerdeki payını da artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan KalDer ve Ipsos’un ortak çalışması olan “2017 Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması”nda OPET bir kez daha zirveye yerleştiğini dile getiren Ağca, şunları kaydetti:

"Bu sonuçla birlikte 2006 yılından bu yana KalDer tarafından yapılan müşteri memnuniyeti ve bağlılık araştırmalarına göre aralıksız müşteri memnuniyetinin zirvesinde yer alan başarılı konumumuzu 12’nci yıla taşıdık. Türkiye akaryakıt sektörünü analiz eden Frost & Sullivan tarafından ödüle layık bulunmamız da müşteri hizmetlerindeki sektör liderliğimizi uluslararası ölçekte tescilledi. Bölgesel ve küresel pazarlarda liderlik, yenilikçi teknolojiler, müşteri hizmetleri ve stratejik ürün geliştirme gibi alanlarda olağanüstü başarı ve üstün performans gösteren şirketlere verilen bu ödül, OPET’in gücüne güç kattı. 2018 yılında da müşterilerimizde yarattığımız memnuniyet ve sadakati koruyarak sektörümüzün değişmez lideri olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin güçlü markası olarak önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlara da açılmayı planlıyoruz. Uzun süredir gündemimizde olan satın alma ve iş birlikleriyle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz."

