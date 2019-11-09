Son Dakika

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 52. haftasında

Montpellier'deki eylemde 12 kişi gözaltına alındı, 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Genel 09.11.2019, 22:43
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 52. haftasında
banner230

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Birkaç aydır düşük katılımla devam eden sarı yeleklilerin gösterileri 52. haftasına girdi.

Paris'te eylemciler iki farklı güzergahta yürüyüş yaptı. Bir grup, kentin Clichy Mahallesi'nden Stalingrad Mahallesi'ne, diğer grup ise Saint-Pierre Meydanı'ndan Bercy Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Montpellier kentindeki eylemde, polis, alışveriş merkezi ve tren garına girmek isteyen eylemcileri kordon oluşturarak engelledi.

Polisin göstericilere biber gazı kullandığı gösteride çıkan olaylarda, 12 kişinin gözaltına alındığı ve 3'ü polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Toulouse'da, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de eylemler yapıldı.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Gösteriler sırasında bugüne dek 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:30
İkindi 15:15
Akşam 17:40
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@