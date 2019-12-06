Fransa'da polis şiddetinin bilançosu ağır

BRÜKSEL (AA) - Fransa'da polis şiddetinin son kurbanı başkent Paris'te emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu yaralanan ve tedavisi süren Yalçın'ın gözünü kaybetme riski bulunuyor.

Yalçın'ın yanı sıra gazeteciler Taha Bouhafs ve Gaspard Glanz ile bazı protestocular da gösterilerde yaralandı.

Fransız polisi şiddete meyilli

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Macron yönetimine karşı isyan ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki güvenlik güçlerinin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Ülkenin en uzun süren protestosu halini alan sarı yeleklilerin gösterilerinde Fransız polisi sıklıkla kullandığı orantısız güç nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

İnsan hakları örgütü Amnesty International, "Fransız polisi, barışçıl bir şekilde gösteri yapan ve kamu düzenini tehdit etmeyen protestoculara karşı sıklıkla plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı. Polisin aşırı güç kullandığını ispatlayan birçok belge bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Fransız yasalarına göre, güvenlik güçlerinin plastik mermiyle kişilerin kafasını hedef alması yasaklanıyor. Buna rağmen, polis sıklıkla gazetecileri ve göstericileri hedef alıyor.

Bilanço ağır

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son 1 yılda polisin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 1 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi göz altına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

İnsan hakları savunucusu Avrupa sessiz kaldı

İlk etapta sarı yeleklilerin protestolarına sessiz kalan Birleşmiş Milletler, polis şiddeti nedeniyle yaralı bilançosunun artmasının ardından hükümete diyalog ve orantısız güç kullanımına karşı soruşturma açması çağrısında bulundu.

Öte yandan, birçok ülkede düzenlenen protestolara hızlı tepki gösteren ve itidal çağrısında bulunan Avrupa Birliği (AB), üyesi Fransa'nın polis şiddetini görmezden geldi.

Demokrasi, ifade ve toplanma özgürlüğü ile insan hakları savunucusu rolünü üstlenen Avrupa, Fransa'daki polis şiddetine sessiz kalmaya devam ediyor.

Şerife Çetin, Yusuf Hatip, Yusuf Özcan