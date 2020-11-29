Fox Tv Kefaret 2. Bölüm (29 Kasım) HD Tek Parça full İzle

2. BÖLÜM ÖZETİ

Meltem’i hastanelik eden Can panikle evden kaçar ve kayıplara karışır. İntihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan Zeynep, Meltem’i polis ifadesinde Can’dan söz etmemesi için tehdit eder. Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak olan “Kefaret” kod adlı dizi, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

Kefaret ilk bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

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