Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor
- Tüm Avrupa'ya yayılma hedefiyle Portekiz ve İspanya'da arka arkaya bayi açılışları gerçekleştiren Ford Trucks, Batı Avrupa'daki büyümesini şimdi de bölgenin en önemli pazarlarından İtalya ile sürdürüyor
İSTANBUL (AA) - Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya’da gerçekleştirdiği açılışların ardından Batı Avrupa’daki yayılımının ilk fazını İtalya ile tamamlıyor.
Ford Otosan açıklamasına göre, Eskişehir’de Türk mühendislerinin emekleri ile üretilen ve 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX ile küresel büyüme planlarında yeni bir sayfa açan Ford Trucks, İtalya pazarına yeni distribütörü F-Trucks Italia ile gireceğini Milano'da düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.
İtalya'nın bugün faaliyet gösterdikleri ülkeler arasında yaklaşık 20 bin adetlik çok önemli bir pazar olduğunu dile getiren Turfan, "Ford Trucks olarak, Avrupa'da adım adım ilerliyor, tüm hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun için, bir yandan bayi ve servis iş birlikleri ile altyapımızı hazırlarken, diğer yandan da ülke ve bölge bazında yaptığımız atamalarla hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan açıklamaya göre, ITOY ödülünün ardından Avrupa'dan gelen yoğun talep üzerine büyüme planlarını revize eden Ford Trucks, bu doğrultuda kendi içinde yurt dışı organizasyon yapısını yeniden düzenledi. 10'u aşkın ülkede ülke ve bölge müdürlükleri atamaları gerçekleştiren şirket, Avrupa’da büyük bir hızla büyümek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
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