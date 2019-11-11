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Fırat'ın doğusunda Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapıldı.

Genel 11.11.2019, 15:52
Fırat'ın doğusunda Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapıldı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 10 kilometre derinlikte ve 62 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra ettiği dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere sekiz kara aracı da katıldı.

#dünya
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