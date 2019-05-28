Fikret Orman, Beşiktaş balonuyla Kapadokya semalarında uçtu

NEVŞEHİR (AA) - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna katıldı. Uçuştan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, teknik direktör tartışmalarıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Orman, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Beşiktaş ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonlarının hazırlıklarını izledi.

Orman ve beraberindekiler balonun sepetine bindikten sonra kalkış için son hazırlıklar yapıldı.

Ancak bu arada Fikret Orman, rahatsızlanan kızı ile birlikte yeniden sepetten inerek alandaki minibüste bir süre bekledi.

Kızı Nazlı'nın araçta kalmak istemesinin ardından Orman, sıcak hava balon sepetindeki yerini aldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, daha önce de Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katıldığını belirtti.

Bir gazetecinin teknik direktör görüşmelerini sorması üzerine Orman, bu konuda açıklama yapmayacağını kaydetti.

Orman, "Kapadokya'ya daha evvel geldim, yine Beşiktaş logosunun olduğu bir balondu ama bunun kadar mükemmel değildi." dedi.

Orman ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi.

Beşiktaş balonunun uçuşu sırasında çevresindeki bazı balonların sepetlerinde de takımın bayraklarının asıldığı görüldü.