Fidye yazılımlar yedek verileri hedef alıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarını hedef alan ve cihazlarda saklanan yedek veriler için risk teşkil eden yeni bir fidye yazılımın popüler hale geldiğini keşfetti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, NAS genellikle güvenli bir teknoloji olarak kabul edildiğinden kullanıcılar da saldırılara hazırlıksız yakalanarak verilerini riske atıyor. Şifreleme özelliğine sahip fidye yazılımları, dosyaları özel bir anahtar olmadan açılmayacak şekilde şifreleyen gelişmiş yöntemler kullanıyor. Kilitlenen cihazı açmak ve dosyalara yeniden erişebilmek için kullanıcılardan fidye talep ediliyor.

Fidye yazılımlar tipik olarak e-postalar veya web sitelerine yerleştirilen kitlerle bulaşıyor. Ancak NAS cihazlarına yönelik bu yeni tür saldırıda farklı bir vektör kullanılıyor. Fidye yazılımını kontrol eden kişiler, internet üzerinden erişilebilen NAS cihazlarını arayan IP adreslerini tarıyor. Bu cihazlara kimlik doğrulama yöntemiyle korunan web arayüzleri üzerinden erişilse de bazıları çeşitli açıklar barındıran yazılımlara da sahip oluyor. Bu da saldırganların bu açıkları kullanarak bir Truva atı yüklemesine olanak veriyor. Bu zararlı yazılım NAS'a bağlı cihazlardaki tüm verileri şifreliyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Fedor Sinitsyn "NAS cihazlarını hedef alan fidye yazılımları önceleri çok nadirdi. Bu yıl ise yalnızca buna odaklı birçok yeni fidye yazılımı ailesi tespit ettik. Bu eğilim azalacak gibi de gözükmüyor. Kullanıcılar bu teknolojiyi son derece güvenli bulduklarından hazırlıksız yakalanıyorlar, bu da saldırganlar için çok kârlı bir vektör haline geliyor. NAS cihazlarının genellikle tamamen güvenli ürünler olduğu düşünülüyor. Görüyoruz ki durum tam da öyle değil. Tüketicilerin ve özellikle de kurumsal kullanıcıların verilerini daha dikkatli koruması gerekiyor." dedi.





- Para kazanma amaçlı





Kaspersky ürünleri 2019'un 3. çeyreğinde 229 bin 643 Kaspersky kullanıcısına yönelik fidye yazılımı saldırısını tespit edip önledi. Bu sayı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 11 daha düşük. Saldırılardan etkilenen toplam kullanıcı sayısı azalmış olsa da şifreleme özelliğine sahip yeni fidye yazılımı sürümlerinin sayısı 2018'in üçüncü çeyreğinde 5 bin 195'ken 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 153 artışla 13 bin 138'e ulaştı. Bu gelişme siber suçluların para kazanmak için bu tür zararlı yazılımlara yöneldiğini gösteriyor.

Açıklamaya göre, öte yandan, ünlü WannaCry Truva atı ailesi en popüler Truva atları arasındaki liderlik konumunu koruyor. Saldırıya uğrayan kullanıcıların beşte birinden fazlası bu aileye dahil bir zararlı yazılımla hedef alındı. En popüler üç zararlı yazılım tüm saldırıların yarısından fazlasını teşkil ediyor. Bu yazılımlar sırasıyla şunlar: Trojan-Ransom.Win32.Wanna (saldırıya uğrayanların yüzde 20,96'sı), Trojan-Ransom.Win32.Phny (yüzde 20,01) ve Trojan-Ransom.Win32.GandCrypt (yüzde 8,58).





- İşletim sistemini güncellemek gerek





Açıklamada Kaspersky tarafından şu uyarılara yer verildi:

"Yeni açıkları ortadan kaldırmak için işletim sisteminizi her zaman güncelleyin ve güncel veri tabanlarına sahip sağlam bir güvenlik çözümü kullanın.

Verilerinizi fidye yazılımlardan korumak için özel teknolojilere sahip, Kaspersky Endpoint Security for Business ve tüketicilere yönelik Kaspersky Security Cloud gibi bir güvenlik çözümü kullanın. Kurumsal sınıf uç nokta güvenlik paketlerinde bu tür tehditlere karşı yama yönetimi ve açık önleme özellikleri de yer alır. Her zaman dosyalarınızın güncel yedek kopyalarını alın. Bu şekilde, dosyalarınız kaybolduğunda (örn. zararlı yazılım veya bozulan cihaz yüzünden) kurtarabilirsiniz. Daha fazla güvenlik için yedekleri yalnızca fiziksel cihazlarda değil bulutta da saklayın.

Fidye yazılımı kullanmanın bir suç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Suçlulara ödeme yapmamalısınız. Böyle bir durum yaşadığınızda yerel emniyet teşkilatınıza haber verin. Öncelikle internette bir şifre çözücü bulmaya çalışın. Şirketler tercih ettikleri üçüncü taraf güvenlik çözümlerini ücretsiz Kaspersky Anti-Ransomware Tool ile güçlendirebilir. Kurumsal ortamlarda NAS güvenliğini artırmak için Kaspersky Security for Storage bu alana özel güvenlik çözümlerinden yararlanın. Bu çözüm, esnek ve ayrıntılı bir şekilde yapılandırılabilen zararlı yazılım taramalarını sürekli gerçekleştiriyor. Yerleşik API üzerinden NAS'a entegre olmasıyla da son kullanıcının üretkenliğine çok az etki ediyor."