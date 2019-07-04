FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

- Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı