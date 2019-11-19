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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 133 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 3 albay, 5 binbaşı ve 5 yüzbaşının da bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Genel 19.11.2019, 07:47
İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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