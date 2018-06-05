FETÖ'nün sözde

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot tümgeneral İsmail Yalçın'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yalçın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, öncesi celse, sanık Yalçın'ın 14-17 Temmuz 2016'daki telefon HTS kayıtlarına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderdikleri yazıya cevap gelmediğini söyledi.
Mahkeme başkanı, Yalçın'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz'da katıldığı, Korgeneral Mehmet Şanver ve emekli Orgeneral Levent Taşan'ın çocuklarının İstanbul Moda'daki düğününe ilişkin mahkemeye gelen raporda, düğün görüntülerinde tespitin yapılamadığına yer verildiğini belirtti.
Savcının mütalaasında, sanığın tutukluluğunun devam etmesini istemesinin ardından söz alan Yalçın, hakkındaki iddiaları reddederek ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'ın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyince hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.